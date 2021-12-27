Определен лучший спортсмен Европы

Определен лучший спортсмен Европы в 2021 году.

Определен лучший спортсмен Европы в 2021 году.

Как передает Report, первая ракетка мира Новак Джокович стал лучшим спортсменом Европы в 2021 году по версии Польского агентства печати (PAP). По итогам опроса информационных агентств Джокович стал лучшим, набрав 172 балла. Джокович на 39 очков опередил ближайшего соперника - форварда "Баварии" Роберта Левандовского (133), третьим стал чемпион "Формулы-1" Макс Ферстаппен (125).

Ранее Н.Джокович удостаивался этой награды три раза в 2011, 2015, 2018 годах. В этом году 34-летний сербский теннисист выиграл в Australian Open, "Ролан Гаррос" и "Уимблдон",

В опросе, проводимом в 64-й раз, приняли участие 26 континентальных агентств. Азербайджан подряд в третий раз был представлен Информационным агентством Report. Респонденты в ходе опроса назвали в целом имена 10 европейских спортсменов и спортсменок.