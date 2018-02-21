Олимпийский комитет России выплатил МОК $15 млн

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Олимпийский комитет России (ОКР) выплатил Международному олимпийскому комитету (МОК) $15 млн на развитие глобальной антидопинговой системы.

Как передает Report, об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник, близкий к делу.

МОК в начале декабря 2017 года принял решение о дисквалификации ОКР в связи с имевшими место нарушениями российскими спортсменами антидопингового законодательства. После этого по отношению к России был выдвинут ряд требований, после полного выполнения которых организация готова рассмотреть вопрос снятия дисквалификации.

Одним из этих требований являлась выплата $15 млн на создание МОКом международного агентства допинг-тестирования.