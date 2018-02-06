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    ОКР может быть полностью или частично восстановлен до конца Олимпиады-2018

    Об этом заявила глава одной комиссии МОК по допуску российских атлетов к Играм Николь Хевертц

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Международный олимпийский комитет (МОК) может частично или полностью восстановить в правах Олимпийский комитет России (ОКР) до конца Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на 132-й сессии МОК заявила глава одной комиссии МОК по допуску российских атлетов к Играм Николь Хевертц.

    "Олимпийский комитет России может быть полностью или частично восстановлен до конца Игр", - сказала Хевертц.

    В декабре МОК приостановил членство ОКР и главы ОКР Александра Жукова. 

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