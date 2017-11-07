Один из азербайджанских трехкратных чемпионов Европы по шахматам является офицером полиции

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Установлено, что член мужской сборной Азербайджана по шахматам, завоевавший золотую медаль на чемпионате Европы на греческом острове Крит Рауф Мамедов является офицером полиции.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

Отмечается, что 29-летний шахматист - инспектор отдела спортивной подготовки Спортивного общества министерства внутренних дел.

Р.Мамедов начал играть в шахматы с 7 лет. В 2004 году стал гроссмейстером, завоевал золото на чемпионатах Европы в сербском городе Нови Сад (2009 год) и столице Польши Варшаве (2013 год).