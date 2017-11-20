Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Обнародован состав сборных Азербайджана, заявленных на чемпионат мира по борьбе среди спортсменов 19-23 лет, который состоится в польском городе Быдгощ.

Как сообщили Report в Федерации борьбы Азербайджана, на стартующем 21 ноября чемпионате в первую очередь выступят борцы греко-римского стиля. Под руководством главного тренера Шабанан Доната в Польшу отправились Сакит Гулиев (59 кг), Эльман Мухтаров (66 кг), Насир Гасанов (75 кг), Ислам Аббасов (85 кг), Орхан Нуриев (98 кг) и Оян Назариани (130 кг).

Под руководством старшего тренера Аслана Агаева в чемпионате примут участие 6 женщин-борцов. В сборную вошли Тюркан Насирова (48 кг), Лейла Гурбанова (53 кг), Алена Колесник (58 кг), Татьяна Омельченко (60 кг), Эльмира Гамбарова (63 кг) и Элис Манолова (69 кг).

В последний день соревнований под руководством старшего тренера Залимхана Гусейнова и тренера Арифа Абдуллаева выступят борцы-вольники Пярвиз Ибрагимов (57 кг), Али Рагимзаде (61 кг), Пянах Ильяслы (65 кг), Гаджимурад Омаров (70 кг), Мурад Сулейманов (74 кг) и Гаджимурад Магомедсаидов (86 кг).

На шестидневных соревнованиях Азербайджан представит судья международного уровня Гариб Алиев.