Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Обнародован состав сборной Азербайджана по женской борьбе на чемпионате мира, который состоится в столице Франции, Париже. Как сообщили Report в пресс-службе Федерации, на чемпионат мира отправятся 7 спортсменок.

Под руководством старшего тренера Аслана Агаева и тренера Ровшана Умудова выступят Тюркан Насирова (48 кг), Лейла Гурбанова (53 кг), Наталия Синишин (55 кг), Ирина Нетреба (58 кг), Татьяна Омельченко (60 кг), Эльмира Гамбарова (63 кг) и Элис Манолова (69 кг). Сборная 7 августа продолжит подготовку на тренировочной базе Конча-Заспа в Киеве совместно со сборной Украины. Тренировочные сборы продлятся до 21 августа.

Обнародован состав команд греко-римского и вольного стиля.

Отметим, что первыми на чемпионате выступят представители греко-римского стиля в весовой категории 71 кг, 75 кг, 85 кг и 98 кг. 22 августа вступят в борьбу спортсмены греко-римского стиля в весовой категории 59 кг, 66 кг, 80 кг и 130 кг, 23 августа – женщины-борцы в весовой категории 55 кг, 58 кг, 63 кг и 75 кг. В четвертый день соревнований выступят женщины-борцы в весовой категории 48 кг, 53 кг, 60 кг и 69 кг. Борцы вольного стиля в весовой категории 57 кг, 61 кг, 86 кг и 125 кг выступят 25 августа. В последний день чемпионата на татами выйдут вольники в весовой категории 65 кг, 70 кг, 74 кг и 97 кг.

На чемпионате Азербайджан представит судья международной категории I-S Хиджран Шарифов.