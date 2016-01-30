Обнародован бюджет Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Бюджет Олимпиады, которая пройдет в августе в бразильском Рио-де-Жанейро, составит 39,1 млрд. реалов (9,75 млрд. долларов). Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные обнародовали в пятницу в Государственном олимпийском руководстве (APO) - органе, который был сформирован федеральными, региональными и муниципальными властями для координации вопросов, связанных с предстоящими соревнованиями.

По сравнению с предыдущей сметой расходов, представленной в августе 2015 года, бюджет игр вырос на 400 млн. реалов (около 100 млн. долларов). По данным APO, 60% от общей суммы приходится на частные инвестиции. При этом при подаче заявки на проведение соревнований бразильские власти утверждали, что стоимость игр составит 28,8 млрд. реалов (7,2 млрд. долларов).

Для сравнения Олимпиада 2012 года в Лондоне обошлись организаторам в 16,3 млрд. долларов.