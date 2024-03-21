Нурлана Мамедзаде: Художественная гимнастика в Азербайджане развивается быстрыми темпами

Художественная гимнастика в Азербайджане развивается быстрыми темпами.

Художественная гимнастика в Азербайджане развивается быстрыми темпами.

Как сообщает Report, об этом сказала журналистам генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана (ФГА) Нурлана Мамедзаде, после церемонии открытия 29-го Чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике.

"Это одно из важнейших соревнований по художественной гимнастике в Азербайджане. Соревнования проводятся в трех возрастных группах - юниоры, молодежь и взрослые", - сказала она.

Мамедзаде отметила, что чемпионат в этом году отличается тем, что число участников выросло по сравнению с предыдущими годами.

Отметим, что на чемпионате Азербайджана, который продлится до 23 марта, за первенство борются около 60 гимнасток.