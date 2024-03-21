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Нурлана Мамедзаде: Художественная гимнастика в Азербайджане развивается быстрыми темпами

Нурлана Мамедзаде: Художественная гимнастика в Азербайджане развивается быстрыми темпами Художественная гимнастика в Азербайджане развивается быстрыми темпами.
Индивидуальные
21 марта 2024 г. 14:24
Нурлана Мамедзаде: Художественная гимнастика в Азербайджане развивается быстрыми темпами

Художественная гимнастика в Азербайджане развивается быстрыми темпами.

Как сообщает Report, об этом сказала журналистам генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана (ФГА) Нурлана Мамедзаде, после церемонии открытия 29-го Чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике.

"Это одно из важнейших соревнований по художественной гимнастике в Азербайджане. Соревнования проводятся в трех возрастных группах - юниоры, молодежь и взрослые", - сказала она.

Мамедзаде отметила, что чемпионат в этом году отличается тем, что число участников выросло по сравнению с предыдущими годами.

Отметим, что на чемпионате Азербайджана, который продлится до 23 марта, за первенство борются около 60 гимнасток.

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Версия на азербайджанском языке AGF rəsmisi: Hazırda bədii gimnastika Azərbaycanda böyük sürətlə inkişaf edir

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