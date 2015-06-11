​Намик Алиев: Армянская сторона пытается политизировать спорт

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ "Мы всегда готовы к проведению чемпионата мира и Европы. Однако каждый раз возникает проблема с приездом в Баку сборной Армении".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил I вице-президент Федерации борьбы Азербайджана Намик Алиев.

По его словам, поднимая вопрос безопасности, армянская сторона пытается политизировать спорт: "Мы в достаточной степени обеспечиваем безопасность представителей всех стран. Вдобавок, организовываем соревнования на таком уровне, чтобы ни одна из стран не осталась недовольной. Не случайно, что иностранные гости уже сейчас заявляют о высокой подготовке к I Европейским играм".

Н.Алиев также отметил роль Федерации борьбы Азербайджана в развитии мировой борьбы.

I вице-президент федерации напомнил о ежегодной организации тренингов для спортсменов не только европейских стран, но и стран мира.