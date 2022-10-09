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Надаль впервые стал отцом

Надаль впервые стал отцом 22-кратный победитель турниров Большого шлема Рафаэль Надаль 8 октября впервые стал отцом.
Индивидуальные
9 октября 2022 г. 05:58
Надаль впервые стал отцом

22-кратный победитель турниров Большого шлема Рафаэль Надаль 8 октября впервые стал отцом.

Как передает Report, об этом пишет испанское издание Marca.

Жена 36-летнего спортсмена Хиска Перельо родила сына, которого пара решила назвать в честь отца — Рафаэлем.

О беременности жены Надаля стало известно в июне. Затем теннисист подтвердил новость на пресс-конференции на Мальорке. Ранее сообщалось, что будущие родители заранее знали пол ребенка и ожидали рождения мальчика.

СМИ писали, что пара может назвать своего ребенка Себастьяном в честь отца и прадеда Рафаэля Надаля. Пара не делала официальных заявлений по поводу пола будущего ребенка перед его появлением на свет.

Отметим, что Рафаэль Надаль и Хиска Перельо встречались 14 лет, прежде чем пожениться в октябре 2019 года.

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