Надаль впервые стал отцом

22-кратный победитель турниров Большого шлема Рафаэль Надаль 8 октября впервые стал отцом.
Жена 36-летнего спортсмена Хиска Перельо родила сына, которого пара решила назвать в честь отца — Рафаэлем.
О беременности жены Надаля стало известно в июне. Затем теннисист подтвердил новость на пресс-конференции на Мальорке. Ранее сообщалось, что будущие родители заранее знали пол ребенка и ожидали рождения мальчика.
СМИ писали, что пара может назвать своего ребенка Себастьяном в честь отца и прадеда Рафаэля Надаля. Пара не делала официальных заявлений по поводу пола будущего ребенка перед его появлением на свет.
Отметим, что Рафаэль Надаль и Хиска Перельо встречались 14 лет, прежде чем пожениться в октябре 2019 года.