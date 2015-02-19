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    Национальная сборная Азербайджана обыграла иранских борцов

    Встреча завершилась победой с большой разницей в счете

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В Тегеране стартовал Кубок мира по греко-римской борьбе. Как сообщает Report, разместившаяся в группе А сборная Азербайджана на первой встрече вышла на ринг с членами сборной Ирана.

    Встреча завершилась победой нашей сборной - 6:2.

    Азербайджанские борцы Гасан Алиев (66 кг), Расул Чунаев (71 кг), Эльвин Мурсалиев (75 кг), Рафиг Гусейнов (80 кг), Ислам Аббасов (85 кг) и Сабах Шариати (130 кг) одержали победу над иранскими спортсменами. А Ровшан Байрамов (59 кг) и Орхан Нуриев (98 кг) проиграли.

    59 кг

    Мохесн Гаджипур - Ровшан Байрамов - 4:3

    66 кг

    Афшин Биабангард - Гасан Алиев - 0:5

    71 кг

    Рамин Тахери - Расул Чунаев -4:4*

    75 кг

    Юсую Акпери - Эльвин Мурсалиев -0:2

    80 кг

    Габиболлах Ахгари - Рафиг Гусейнов - 4:5

    85 кг

    Керим Фард Можтаба - Ислам Аббасов -4:10

    98 кг

    Мехди Алияри - Орхан Нуриев - 1:0

    130 кг

    Бехман Мехдизадех - Сабах Шариати -0:8

    Отметим, что очередными соперниками сборной Азербайджана являются команды Швеции и Германии. В иной группе разместились сборные России, Венгрии, Армении и Турции.

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