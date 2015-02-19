Национальная сборная Азербайджана обыграла иранских борцов

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В Тегеране стартовал Кубок мира по греко-римской борьбе. Как сообщает Report, разместившаяся в группе А сборная Азербайджана на первой встрече вышла на ринг с членами сборной Ирана.

Встреча завершилась победой нашей сборной - 6:2.

Азербайджанские борцы Гасан Алиев (66 кг), Расул Чунаев (71 кг), Эльвин Мурсалиев (75 кг), Рафиг Гусейнов (80 кг), Ислам Аббасов (85 кг) и Сабах Шариати (130 кг) одержали победу над иранскими спортсменами. А Ровшан Байрамов (59 кг) и Орхан Нуриев (98 кг) проиграли.

59 кг

Мохесн Гаджипур - Ровшан Байрамов - 4:3

66 кг

Афшин Биабангард - Гасан Алиев - 0:5

71 кг

Рамин Тахери - Расул Чунаев -4:4*

75 кг

Юсую Акпери - Эльвин Мурсалиев -0:2

80 кг

Габиболлах Ахгари - Рафиг Гусейнов - 4:5

85 кг

Керим Фард Можтаба - Ислам Аббасов -4:10

98 кг

Мехди Алияри - Орхан Нуриев - 1:0

130 кг

Бехман Мехдизадех - Сабах Шариати -0:8

Отметим, что очередными соперниками сборной Азербайджана являются команды Швеции и Германии. В иной группе разместились сборные России, Венгрии, Армении и Турции.