На зимних Олимпийских играх произошла сенсация

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Шведская биатлонистка Ханна Эберг завоевала золотую медаль на 15-километровой индивидуальной.

Она одолела 15-километровое расстояние за 41 минуту 7,2 секунды, и ни один выстрел не пропал впустую. Так, Эберг завоевала первый большой успех за свою карьеру. Эта победа биотлонистки была оценена как сенсация.

Анастасия Кузьмина из Словакии завоевала серебро, немка Лаура Далмайер – бронзу.

Отметим, что это стало третьей "золотой" и в целом 5-й по счету медалью для сборной Швеции на Играх. В настоящее время по количеству медалей данная страна на 6-м месте.