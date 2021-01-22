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МОК подтвердил решимость провести Олимпиаду в Токио

МОК подтвердил решимость провести Олимпиаду в Токио Игры должны состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года
Индивидуальные
22 января 2021 г. 16:31
МОК подтвердил решимость провести Олимпиаду в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил решимость провести Олимпийские игры в Токио летом этого года, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Ранее британское издание Times со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщило, что внутри руководства Японии в частном порядке пришли к выводу, что Игры в Токио необходимо отменить из-за пандемии коронавируса.

"Вместе со своими японскими партнерами и друзьями МОК полностью сосредоточен на успешном проведении Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в этом году", - сообщили в МОК.

В заявлении Международного паралимпийского комитета (МПК) отмечается, что в начале февраля будет опубликована первая часть стратегии проведения соревнований. "После решения о переносе Игр все стороны, вовлеченные в подготовку к соревнованиям, работают без устали, чтобы обеспечить меры по противодействию распространения коронавируса и придерживаться плана, согласно которому будет снижены риски заболевания для спортсменов, учредителей и, что очень важно, японских зрителей, - говорится в заявлении. - В начале февраля будет опубликована первая часть стратегии, в которой будет рассказано, как мы планируем провести соревнования и будет разграничена персональная ответственность каждого человека, прибывающего на Игры".

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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