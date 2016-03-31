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    Миркамиль Рагимов похоронен

    Перед похоронами состоялась церемония прощания

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Завотделом спорта министерства молодежи и спорта, член Исполнительного комитета АФФА Миркамиль Рагимов похоронен. 

    Как сообщает Report, он похоронен на кладбище в Хырдалане. 

    Перед похоронами состоялась церемония прощания. На церемонии участвовали представители организации во главе с министром молодежи и спорта Азадом Рагимовым, министр культуры и туризма Абульфас Гараев, руководство АФФА и Профессиональной футбольной лиги, представители различных федераций и спортивной общественности.

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