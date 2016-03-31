Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Завотделом спорта министерства молодежи и спорта, член Исполнительного комитета АФФА Миркамиль Рагимов похоронен.

Как сообщает Report, он похоронен на кладбище в Хырдалане.

Перед похоронами состоялась церемония прощания. На церемонии участвовали представители организации во главе с министром молодежи и спорта Азадом Рагимовым, министр культуры и туризма Абульфас Гараев, руководство АФФА и Профессиональной футбольной лиги, представители различных федераций и спортивной общественности.