МИД Азербайджана поздравил Зелима Коцоева с победой на Олимпиаде в Париже

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило азербайджанского дзюдоиста Зелима Коцоева с победой на Олимпийских играх в Париже.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства страны в соцсети "Х".

"Мы искренне поздравляем Зелима Коцоева, нашего второго олимпийского чемпиона по дзюдо с его грандиозным достижением! Мы гордимся всеми нашими спортсменами, которые всегда самоотверженно поднимают наш трехцветный флаг в сопровождении государственного гимна Азербайджана!" - отмечается в сообщении.