Между МВД и AMADA заключен меморандум о сотрудничестве

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел и Азербайджанское национальное антидопинговое агентство (AMADA) подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает Report, сегодня в Главном управлении по борьбе с наркотиками МВД прошла встреча с представителями AMADA.

На встрече обсудили вопросы пресечения незаконного оборота на территории страны допинговых средств. Было отмечено, что обе структуры планируют тесное сотрудничество для пресечения использования спортсменами сильных препаратов, наносящих чистому спорту серьезный ущерб. Также заявили, что это сотрудничество играет важную роль в усилении антидопинговой политики.

Затем был подписан меморандум о сотрудничестве между начальником Главного управления по борьбе с наркотиками, генерал-майором Ази Аслановым и директором AMADA Шафаг Гусейнли.