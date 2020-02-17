Месси и Хэмилтон признали лучшими спортсменами года

Аргентинский футболист Лионель Месси и британский автогонщик "Формулы-1" Льюис Хэмилтон разделили премию лучшему спортсмену 2019 года по версии Laureus World Sports Academy (Мировая академия спорта "Лауреус").

Как передает Report, церемония вручения премии состоялась в понедельник в Берлине.

Месси в сезоне-2018/19 в составе "Барселоны" выиграл чемпионат Испании, став лучшим бомбардиром турнира (36 голов) и Лиги чемпионов (12). В общей сложности на клубном уровне в том сезоне он забил 51 мяч, выиграв "Золотую бутсу". Вместе со сборной Аргентины 32-летний нападающий занял третье место на Кубке Америки, забив один мяч. Он в 2019 году стал обладателем премии "Золотой мяч".

Хэмилтон в прошедшем сезоне чемпионата мира по автогонкам "Формула 1" стал победителем в шестой раз в карьере и пятый подряд.

Лучшей спортсменкой года признана американская гимнастка Симона Байлз, которая на чемпионате мира завоевала пять золотых медалей.