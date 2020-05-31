Майк Тайсон может встретиться с боксером, которого нокаутировал 25 лет назад

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по профессиональному боксу Майк Тайсон может вновь выйти на ринг с Питером Макнили, которого обыграл в 1995 году.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, 54-летнему спортсмену предложили 1 млн долларов США, чтобы в очередной раз сразиться со своим соотечественником, которого он нокаутировал 25 лет назад за 89 секунд.

Его ответ на это предложение ожидается с интересом.

Отметим, что в конце апреля Майк Тайсон заявил о желании вернуться на ринг. Он ушел из профессионального бокса в 2005 году после поражения ирландцу Кевину Макбрайду. За свою карьеру 54-летний спортсмен одержал 50 побед (44 с нокаутом) и 6 раз проигрывал.