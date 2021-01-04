Махир Мамедов: Успех Теймура Раджабова – политическая победа

"Я всех поздравляю. Это прекрасная, я бы даже сказал политическая победа"

"Я всех поздравляю. Это прекрасная, я бы даже сказал политическая победа".

Этими мыслями с Report поделился вице-президент Федерации шахмат Азербайджана и Международной шахматной федерации (FIDE) Махир Мамедов, делясь впечатлениями от победы Теймура Раджабова на турнире по рапиду Airthings Masters в рамках Champions Chess Tour.

Он отметил, что 33-летний гроссмейстер прекрасно выступил на турнире: "Вы увидели, как он уничтожил Даниила Дубова. В оба дня финальной встречи он показал себя на высшем уровне. Ни в одной из 7 партий у него практически не было шаткой позиции, он контролировал ситуацию. Вчера он тоже сыграл отлично. Первая партия была богата тактикой. В последней Теймур толкнул Ароняна на ошибку, в результате получился "вечный шах". Во второй партии он одержал классическую победу, хотя обычно в таких случаях фиксируется ничья".

По словам Мамедова, в такие моменты явно ощущается наличие у Раджабова отличной шахматной школы: "Хотя он прожил в период СССР всего 3-4 года, его можно считать ставленником советской шахматной школы. шахматное воспитание Теймура получено на тех традициях. Большие мастера серьезно с ним поработали".

Вице-президент АШФ отметил, что государство всегда поддерживало опытного гроссмейстера: "Некогда общенациональный лидер Гейдар Алиев, Верховный главнокомандующий, президент Ильхам Алиев никогда не обходили вниманием успехи Теймура, всегда помогали. В конце 2019 года Азербайджан впервые завоевал Кубок мира".

Он подчеркнул, что другой сильный шахматист страны Шахрияр Мамедъяров не отстанет от Раджабова: "Это нас радует".

М.Мамедов также высказался стоит ли продолжать демонстрировать принципиальность на встречах с армянами, несмотря на победу в войне. "Сегодня успех Теймура – политическая победа. Однако в спорте бывают и победы, и проигрыши. Наши шахматисты и так находятся под давлением. Мы не должны усиливать это давление. Они прекрасно знают свое дело".

На обеих встречах финального этапа турнира Airthings Masters Теймур Раджабов одолел армянского шахматиста Левона Ароняна и стал победителем.