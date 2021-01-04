О нас
Report Georgia
Аудио новости

Махир Мамедов: Успех Теймура Раджабова – политическая победа

Махир Мамедов: Успех Теймура Раджабова – политическая победа "Я всех поздравляю. Это прекрасная, я бы даже сказал политическая победа"
Индивидуальные
4 января 2021 г. 12:51
Махир Мамедов: Успех Теймура Раджабова – политическая победа
Махир Мамедов

"Я всех поздравляю. Это прекрасная, я бы даже сказал политическая победа".
Этими мыслями с Report поделился вице-президент Федерации шахмат Азербайджана и Международной шахматной федерации (FIDE) Махир Мамедов, делясь впечатлениями от победы Теймура Раджабова на турнире по рапиду Airthings Masters в рамках Champions Chess Tour.
Он отметил, что 33-летний гроссмейстер прекрасно выступил на турнире: "Вы увидели, как он уничтожил Даниила Дубова. В оба дня финальной встречи он показал себя на высшем уровне. Ни в одной из 7 партий у него практически не было шаткой позиции, он контролировал ситуацию. Вчера он тоже сыграл отлично. Первая партия была богата тактикой. В последней Теймур толкнул Ароняна на ошибку, в результате получился "вечный шах". Во второй партии он одержал классическую победу, хотя обычно в таких случаях фиксируется ничья".
По словам Мамедова, в такие моменты явно ощущается наличие у Раджабова отличной шахматной школы: "Хотя он прожил в период СССР всего 3-4 года, его можно считать ставленником советской шахматной школы. шахматное воспитание Теймура получено на тех традициях. Большие мастера серьезно с ним поработали".
Вице-президент АШФ отметил, что государство всегда поддерживало опытного гроссмейстера: "Некогда общенациональный лидер Гейдар Алиев, Верховный главнокомандующий, президент Ильхам Алиев никогда не обходили вниманием успехи Теймура, всегда помогали. В конце 2019 года Азербайджан впервые завоевал Кубок мира".
Он подчеркнул, что другой сильный шахматист страны Шахрияр Мамедъяров не отстанет от Раджабова: "Это нас радует".
М.Мамедов также высказался стоит ли продолжать демонстрировать принципиальность на встречах с армянами, несмотря на победу в войне. "Сегодня успех Теймура – политическая победа. Однако в спорте бывают и победы, и проигрыши. Наши шахматисты и так находятся под давлением. Мы не должны усиливать это давление. Они прекрасно знают свое дело".
На обеих встречах финального этапа турнира Airthings Masters Теймур Раджабов одолел армянского шахматиста Левона Ароняна и стал победителем.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Mahir Məmmədov: "Teymur Rəcəbovun uğuru siyasi qələbədir"

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Махир Мамедов: Успех Теймура Раджабова – политическая победа
Махир Мамедов: Успех Теймура Раджабова – политическая победа
4 января 2021 г. 12:51
Ученый: Лечение Фавипиравиром не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
Ученый: Лечение "Фавипиравиром" не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
30 декабря 2020 г. 12:26
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
28 декабря 2020 г. 16:51
Оскандалившаяся директор бакинской школы уволена
ФотоОскандалившаяся директор бакинской школы уволена
28 декабря 2020 г. 14:24
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
26 декабря 2020 г. 12:01
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
25 декабря 2020 г. 17:54
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
25 декабря 2020 г. 16:11
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
24 декабря 2020 г. 15:33
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
24 декабря 2020 г. 15:17
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
24 декабря 2020 г. 13:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi