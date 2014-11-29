Магомедрасул Меджидов прокомментировал заявления в его адрес по поводу "звездной болезни"

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Накануне боя в рамках турнира AIBA Pro Boxing в весовой категории от 91 кг, который пройдет между двукратным чемпионом мира Магомедрасулом Меджидовым и украинцем Сергеем Вервейко состоялась пресс-конференция.

Как сообщает Report, М.Меджидов заявил, что он не принял участие в первых встречах AIBA Pro Boxing в связи с проблемами со здоровьем. "Прошлый раз у меня был кашель и грипп. Я был в ужасном состоянии. Но в этот раз я в хорошей форме и соперник мне знаком."

Боксер также прокомментировал заявления в его адрес о том, что он заразился "звездной болезнью": "Какое-то время я не отдыхал. Я не заразился "звездной болезнью". Об этом знают близкие товарищи. Я не участвовал в составе "Baku Fires" и и Лиги WSB из-за незначительных травм."

Он отметил, что физически готов к бою. "Правда, то, что я пропустил первую игру уменьшает мои шансы на получение лицензии. Но я сделаю все возможное и от меня зависящее, чтобы заработать лицензию на летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро уже в первом сезоне. Я выхожу на ринг не для того, чтобы завершить бой раньше времени. Просто когда удар удается, я выигрываю нокаутом."

С.Вервейко в свою очередь заявил, что хорошо подготовился к бою с азербайджанским боксером и что он посмотрел по интернету бои с участием М.Меджидова. Он добавил, что верит в свою победу. "Я верю, что это будет интересный бой и надеюсь на свою победу."

Отметим, что бой, который пройдет завтра в Олимпийском спортивном центре "Серхедчи", начнется в 19:00.