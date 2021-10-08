Луис Хэмилтон будет оштрафован на Гран-при Турции

Пилот команды "Мерседес" Луис Хэмилтон оштрафован на Гран-при Турции.

Пилот команды "Мерседес" Луис Хэмилтон оштрафован на Гран-при Турции.

Как передает Report, причиной этому служит смена двигателя внутреннего сгорания на болиде 36-летнего пилота. Все остальные компоненты силовой установки оказались нетронутыми.

В гонке Гран-при Турции британец потеряет 10 позиций на стартовой решетке. В самом лучшем случае он сможет начать Гран-при с 11-й позиции.

Гран-при Турции состоится 10 октября. Хэмилтон возглавляет общий зачет пилотов "Королевских гонок". На счету Льюиса 246,5 очка. Немного отстает пилот австрийской команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен (244,5). Замыкает тройку лучших еще один пилот "Мерседеса" Валттери Боттас (151).