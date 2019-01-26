Леонарду Жардим вернулся на пост главного тренера "Монако"

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Леонарду Жардим вернулся на пост главного тренера футбольного клуба «Монако».

Как передаёт Report со ссылкой на официальный сайт клуба, 44-летний специалист заменил на этой позиции Тьери Анри.

Он ранее занимал пост тренера с 2014 года по 11 октября 2018 года. И Жардин, и Анри были отстранены от руля команды в связи с неудовлетворительными результатами.

Отметим, что после 21 тура в чемпионате Франции «Монако» набрал 15 очков и занимает 19 место. Сегодня команда будет играть в гостях у «Дижона»

Ранее сообщалось, что Монако начал переговоры с бывшим главным тренером Леонарду Жардимом.