Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Французский «Монако» начал переговоры с бывшим главным тренером команды Леонарду Жардимом.

Как передает Report, об этом сообщает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что португальский специалист может вернуться на пост наставника монегасков в ближайшие 48 часов. В этом случае он сменит нынешнего наставника, Тьерри Анри, отстранённого от исполнения обязанностей до тех пор пока по нему не будет принято окончательное решение.

Напомним, 44-летний Жардим тренировал «Монако» с 2014 года. Под его руководством клуб становился чемпионом Франции в сезоне-2016/17. 11 октября 2018 года специалист был отправлен в отставку после серии неудовлетворительных результатов.