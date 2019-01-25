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    Монако начал переговоры с бывшим главным тренером

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Французский «Монако» начал переговоры с бывшим главным тренером команды Леонарду Жардимом.

    Как передает Report, об этом сообщает Sky Sports.

    Ранее сообщалось, что португальский специалист может вернуться на пост наставника монегасков в ближайшие 48 часов. В этом случае он сменит нынешнего наставника, Тьерри Анри, отстранённого от исполнения обязанностей до тех пор пока по нему не будет принято окончательное решение.

    Напомним, 44-летний Жардим тренировал «Монако» с 2014 года. Под его руководством клуб становился чемпионом Франции в сезоне-2016/17. 11 октября 2018 года специалист был отправлен в отставку после серии неудовлетворительных результатов.

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