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Когда откроются спортивные сооружения в Азербайджане?

Когда откроются спортивные сооружения?

Открытие спортивных сооружений в Азербайджане не предусматривается.

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил председатель Правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

"Правила не должны оставаться на бумаге, их следует выполнять. Процесс выполнения правил будут контролировать соответствующие госструктуры. Будут приняты очень серьезные решения. После объявления решений контроль за исполнением сможет осуществлять каждое государственное учреждение".

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