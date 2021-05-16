Коби Брайант включен в Зал славы баскетбола

Бывший игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант посмертно введен в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита.
Помимо Брайанта в Зал славы включены чемпионы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тим Данкан и Кевин Гарнетт, чемпионка женской НБА, олимпийская чемпионка Тамика Кэтчингс, тренеры Руди Томьянович, Ким Малки, Барбара Стивенс, Эдди Саттон, менеджер Патрик Бауман.
Имена включенных в Зал славы были объявлены в апреле 2020 года. Церемония должна была состояться в августе, но ее перенесли из-за пандемии.