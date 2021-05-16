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Коби Брайант включен в Зал славы баскетбола

Коби Брайант включен в Зал славы баскетбола Бывший игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант посмертно введен в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита.
Индивидуальные
16 мая 2021 г. 05:26
Коби Брайант включен в Зал славы баскетбола

Бывший игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант посмертно введен в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, официальная церемония состоялась в Анкасвилле (штат Коннектикут, США).

Помимо Брайанта в Зал славы включены чемпионы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тим Данкан и Кевин Гарнетт, чемпионка женской НБА, олимпийская чемпионка Тамика Кэтчингс, тренеры Руди Томьянович, Ким Малки, Барбара Стивенс, Эдди Саттон, менеджер Патрик Бауман.

Имена включенных в Зал славы были объявлены в апреле 2020 года. Церемония должна была состояться в августе, но ее перенесли из-за пандемии.

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