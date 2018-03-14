Казахстан передумал подавать заявку на проведение зимней Олимпиады 2026 года

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Национальный олимпийский комитет (НОК) Казахстана не будет подавать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил вице-президент НОК Казахстана Андрей Крюков, слова которого приводит портал Inside the Games.

Ранее СМИ сообщали, что Алма-Ата выступила в качестве претендента на проведение Зимней олимпиады 2026 года.

"Казахстан не планирует участвовать в борьбе за право провести Олимпиаду-2026. Вместо этого мы будем рассматривать возможность принять следующие Игры", - сказал Крюков.

Алма-Ата подавала заявку на проведение ОИ-2022, но в итоге Пекин получил право проведения Игр-2022 с перевесом в четыре голоса.

Место проведения Олимпиады 2026 года будет определено на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Милане в июле 2019 года. Заявки на проведение Игр можно подать до 31 марта 2018 года. В числе претендентов на проведение ОИ называются Калгари (Канада), Саппоро (Япония) и Эрзурум (Турция).

Приём заявок на проведение Олимпийских игр в 2026 году МОК открыл в конце сентября. Заявки принимаются до 31 марта 2018 года.