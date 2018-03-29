Карякин: Не понимаю, что произошло в матче с Шахрияром Мамедъяровым - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Поделивший 2-36 места с представителем Азербайджана Шахрияром Мамедъяровым на турнире претендентов российский шахматист Сергей Карякин ответил на вопросы Sport-Ekspress.

Report предлагает вниманию читателей данное интервью:

- Как вы оцениваете выступление на турнире претендентов?

- Конечно, хотелось начать как в Москве. Но поразительным образом с Берлином оказались схожи Ханты, хотя прошло уже четыре года. Я, по сути, повторил ту же ошибку - на старте в ничейной ситуации уступил Мамедъярову. Не понимаю, что произошло, откуда взялся мандраж, но на старте ничего не клеилось. То ли нервы, то ли ответственность. Я ведь провел, мягко говоря, неудачный год в "классику", и хотел показать, что к основному старту мне удалось, наконец, собраться.

- Может, были ошибки в подготовке?

- Я провел великолепный трехнедельный сбор в Шотландии, и казалось, полностью готов к турниру. И вдруг произошло такое. Тем не менее, во втором круге я устоял с Крамником в сложнейшем "Берлине". А в четвертой партии случилась дебютная катастрофа - я ошибся с порядком ходов и фактически с дебюта попал в безнадежную ситуацию. При таком начале - "-2" после четырех туров, у кого угодно опустятся руки.

- Что помогло прийти в себя?

- Со следующего тура я начал играть нормально. Провел две спокойных встречи черными, это придало мне уверенности. А дальше был элемент спортивного везения - Со "зевнул" в равной партии, и именно эта победа и была мне нужна. Я перестроился, отдохнул, и во второй круг пошел за повторением Ханты-Мансийска. Об аналогиях - четыре года назад я вышел на "полтинник" во втором круге, победив именно Крамника. Я последовал совету моего тренера Саши Рязанцева удивить соперника в дебюте ходом h4. Владимир неудачно ответил, и я получил преимущество.

- После этой победы поверили, что по силам быть первым?

- Дальше уже был план - взять хотя бы одну партию черными, у Грищука или Ароняна, а затем дожимать Каруану. И он на сто процентов сработал. Начиная с пятого тура, могу сказать, что справился с нервами, и играл хорошо. Ни в одной партии после Ароняна я не стоял плохо. Нигде. Имел либо хорошую позицию, либо на ничью.

- Что нужно было, чтобы удержать первое место?

- Должно было повезти окончательно. И так казалось, что я сделал невозможное, прорвавшись с последнего места на первое. Обыграл главного конкурента - казалось, Фабиано в нокдауне, но он в последних турах играл великолепно. Конечно, меня расстроило, что пребывавший не в лучшей форме Аронян даже не попытался бороться с Каруаной. И перед последним туром задача была очень сложная - надо было обыгрывать Дина Лижэня, который еще ни разу не проиграл в Берлине. Я пошел в очень закрытый вариант, чтобы следить за соперниками и чуть сам не доигрался до поражения. Хотя и победа не дала бы ничего, кроме чистого второго места.

- Ваши дальнейшие планы?

- Моя основная задача на ближайшее время - достичь рейтинга 2800. Кто только не достигал этого показателя, а я, участник матча за мировую корону, никак не могу до него добраться. Мой наивысший рейтинг был 2788 баллов.

- То есть вы планируете попасть в восьмерку претендентов за счет рейтинга?

- Да, очень хочется сделать это с позиции силы, на не оставлять эту задачу на такие непредсказуемые турниры, как Кубок мира и "Гран-при". Я почувствовал уверенность, и теперь нужно оседлать эту волну. Мне 27 лет, я полон сил, доказал всем, что могу бороться. Нужно стать первым в России и попасть минимум в пятерку, а то и в тройку, лучших шахматистов мира.

- А самые ближайшие перспективы?

- Во второй половине апреля нас ждет супертурнир в азербайджанском Шамкире. Там будут выступать все сильнейшие, включая Магнуса Карлсена. Так что никакого отдыха у меня не будет - пару дней дома, и нужно готовиться к Шамкиру. Для меня новый цикл уже начался.