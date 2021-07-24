Карапас завоевал второе олимпийское золото за историю Эквадора

Велосипедист Ричард Карапас из Эквадора стал победителем шоссейной гонки на Олимпийских играх в Токио.

Велосипедист Ричард Карапас из Эквадора стал победителем шоссейной гонки на Олимпийских играх в Токио.

Как сообщает Report, спортсмен преодолел дистанцию 234 км за 6 часов 5 минут 26 секунд. Вторым стал бельгиец Ваут ван Арт, третьим финишировал словенец Тадей Погачар. Азербайджанский велосипедист Эльчин Асадов выбыл из гонки за 108 км до финиша.

Отметим, это вторая олимпийская золотая медаль в истории Эквадора. Первое золото Эквадору принес легкоатлет Джефферсон Перес, выигравший золотую медаль на Олимпийских играх 1996 года и ставший самым молодым обладателем золотой медали в беге на 20 км.

Напомним, стартовавшая 23 июля Олимпиада в Токио завершится 8 августа.