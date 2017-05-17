Исламиада: Азербайджанские атлеты в одном виде завоевали две медали

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Азербайджанские атлеты на IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" в одном виде завоевали две медали.

Как сообщает Report, в прыжках в длину с трех толчков медали достались Назиму Бабаеву и Алексису Копелло.

С результатом 17,15 метров Бабаев стал обладателем золотой медали, а Копелло завоевал серебряную медаль с показателем 16,90 метров.

Бронзовая медаль досталась Мигелю ван Ассену (Суринам) с результатом 16,64 метров.