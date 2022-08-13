Исламиада: Азербайджан занимает 5-е место в медальном зачете

После восьмого дня соревнований V Игр исламской солидарности в турецком городе Конья количество медалей в активе Азербайджана увеличилось до 35.

После восьмого дня соревнований V Игр исламской солидарности в турецком городе Конья количество медалей в активе Азербайджана увеличилось до 35.

Как сообщает Report, из них 9 - золотые, 12 - серебряные и 14 бронзовые.

С этим результатом Азербайджан занял 5-е место в общем рейтинге стран-участниц Исламиады. На первых четырех строчках в медальном зачете расположились Турция с 137 медалями (48 золотых, 48 серебряных, 41 бронзовая), Иран с 56 (22 золотых, 18 серебряных, 16 бронзовых), Узбекистан с 53 (18 золотых, 14 серебряных, 21 бронзовая), Казахстан с 36 (12 золотых, 5 серебряных, 14 бронзовых).