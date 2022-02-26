О нас
Аудио новости

Ирина Зарецка: Это не спасательная операция, это война

Ирина Зарецка: Это не спасательная операция, это война Россия продолжает атаковать и бомбить Украину.
Индивидуальные
26 февраля 2022 г. 11:30
Ирина Зарецка: Это не спасательная операция, это война

Россия продолжает атаковать и бомбить Украину.

Как сообщает Report, об этом написала на своей странице в Instagram азербайджанская каратистка Ирина Зарецка, выступающая в весовой категории 68 кг.

26-летняя спортсменка, которая родом из Украины, заявила, что военное вмешательство в ее страну не является спасательной операцией: "Это война. Они просто взяли оружие и вторглись в нашу страну. Украина осталась одна в этой войне. Но я знаю, что мы сильны".

Ирина Зарецка - двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призер летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İrina Zaretska: "Bu, xilasetmə əməliyyatı deyil, müharibədir"

Другие новости из категории

Федерация бильярдного спорта Азербайджана потеряла свой устав
Федерация бильярдного спорта Азербайджана потеряла свой устав
26 февраля 2022 г. 10:45
Запланированный в России турнир Большого шлема отменен
Запланированный в России турнир Большого шлема отменен
26 февраля 2022 г. 10:32
В Азербайджане ликвидированы три спортивные федерации
В Азербайджане ликвидированы три спортивные федерации
25 февраля 2022 г. 17:46
Азербайджанский борец завоевал в Стамбуле бронзовую медаль
Азербайджанский борец завоевал в Стамбуле бронзовую медаль
24 февраля 2022 г. 20:37
Два азербайджанских борца вышли в финал международного турнира
Два азербайджанских борца вышли в финал международного турнира
24 февраля 2022 г. 17:49
ASAN Xidmət и Федерация триатлона Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве
ФотоASAN Xidmət и Федерация триатлона Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве
24 февраля 2022 г. 17:35
Федерация триатлона Азербайджана проведет турнир в Зангилане
ФотоФедерация триатлона Азербайджана проведет турнир в Зангилане
24 февраля 2022 г. 17:19
Регистрация в маршалы Гран-при Азербайджана завершилась
Регистрация в маршалы Гран-при Азербайджана завершилась
24 февраля 2022 г. 16:33
С чемпионом Формулы-1 продлят контракт
С чемпионом "Формулы-1" продлят контракт
24 февраля 2022 г. 14:58
Гран-при России исключен из календаря Формулы-1
Гран-при России исключен из календаря "Формулы-1"
24 февраля 2022 г. 11:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi