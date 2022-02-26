Ирина Зарецка: Это не спасательная операция, это война

Россия продолжает атаковать и бомбить Украину.

Россия продолжает атаковать и бомбить Украину.

Как сообщает Report, об этом написала на своей странице в Instagram азербайджанская каратистка Ирина Зарецка, выступающая в весовой категории 68 кг.

26-летняя спортсменка, которая родом из Украины, заявила, что военное вмешательство в ее страну не является спасательной операцией: "Это война. Они просто взяли оружие и вторглись в нашу страну. Украина осталась одна в этой войне. Но я знаю, что мы сильны".

Ирина Зарецка - двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призер летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.