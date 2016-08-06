​Инвалиды-колясочники из Азербайджана прыгнули с парашютом - ВИДЕО

Баку. 6 Августа. REPORT.AZ/ Соревнования инвалидов-колясочников по прыжкам с парашютом прошли под Минском на аэродроме "Боровая" 5 августа.

По сообщениям Report, шесть девушек из Беларуси, России и Азербайджана прыгнули в тандеме с опытными инструкторами с высоты 2,5 тысячи метров.

Для некоторых участников такой прыжок с парашютом стал дебютным, некоторые и раньше испытали "улетные" ощущения. Сами девушки признавались, что такой опыт для них — способ преодолеть собственные страхи и доказать себе, что нет ничего невозможного.