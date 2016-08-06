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    ​Инвалиды-колясочники из Азербайджана прыгнули с парашютом - ВИДЕО

    Они прыгнули с высоты 2,5 тысячи метров

    Баку. 6 Августа. REPORT.AZ/ Соревнования инвалидов-колясочников по прыжкам с парашютом прошли под Минском на аэродроме "Боровая" 5 августа.

    По сообщениям Report, шесть девушек из Беларуси, России и Азербайджана прыгнули в тандеме с опытными инструкторами с высоты 2,5 тысячи метров.

    Для некоторых участников такой прыжок с парашютом стал дебютным, некоторые и раньше испытали "улетные" ощущения. Сами девушки признавались, что такой опыт для них — способ преодолеть собственные страхи и доказать себе, что нет ничего невозможного.

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