Министр молодежи и спорта Украины: Работаем над новым планом действий в рамках соглашения с Азербайджаном

Интервью министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта восточноевропейскому бюро Report

Интервью министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта восточноевропейскому бюро Report

- Сотрудничество Украины и Азербайджана перешло в новую плоскость. Как это проявляется и проявится в контексте молодежной политики? Какие недостатки имеют место в этой области?

- В широком смысле мы перешли к новой политике. В этом году мы утвердили новые документы, поскольку, проанализировав предварительный этап реализации молодежной политики, пришли к выводу, что надо создавать возможности, чтобы молодежь ощущала, что может реализовать свой потенциал в Украине. Это касается развития международного молодежного сотрудничества и сотрудничества среди молодежи нашей страны. Мы ни в коей мере не делим их на категории. Но мы понимаем, что должны создать условия, в которых каждая категория молодежи будет ощущать наше содействие.

- Как бы вы оценили организованность азербайджанской молодежи в Украине? В целом, насколько вас устраивает активность азербайджанцев во всех сферах жизни страны?

- Мы взаимодействуем с различными общественными организациями. В первую очередь мы сотрудничаем с крупными ассоциациями. У нас в стране таких две, одна из которых - Национальный Молодежный Совет Украины. Союз азербайджанской молодежи Украины является членом этого совета. Участвуя в этой большой совместной работе, они вовлечены в различные процессы, связанные с реализацией молодежной политики. В первую очередь это касается участия в различных мероприятиях, конкурсах общественных организаций, молодежных обменах и т.д. А самое главное – принимают участие в процессе принятия решений, касающихся решения актуальных проблем молодежи. В 2021 году утверждены важные для Украины документы – новый закон "Об основных принципах молодежной политики", Национальная молодежная стратегия на ближайшие 10 лет, новая государственная программа «Молодежь Украины» до 2025 года. Мы определили для себя, в каком направлении двигаться дальше, расставили приоритеты.

Мы сотрудничаем со всеми молодежными организациями. Говоря об украинцах, поддерживающих связи с исторической Родиной, национальных молодежных объединениях, одной из самых деятельных в этом отношении является Союз азербайджанской молодежи Украины. Они организуют различные форумы, участвуют в определенных политических акциях. Их деятельность налицо.

- Подчас звучат заявления о том, что азербайджанская молодежь либо недостаточно представлена в избирательных органах страны, либо не представлена вовсе. В чем по-Вашему кроется причина такого положения дел?

- Это касается не только азербайджанской молодежи. У нас приход молодежи в политику довольно проблематичен. В Украине смешанная избирательная система, однако квоты национальным общинам не предоставляются. Сделав отступление, отмечу, что в соответствии с новой концепцией, у нас уже не национальные меньшинства, а национальные общины. Независимо от того, являетесь ли вы этническим азербайджанцем, русским или евреем, чтобы избраться необходимо интегрироваться в политику. На мой взгляд, подобные вопросы необходимо адресовать в первую очередь азербайджанской молодежи. Как уже отмечалось, украинцы азербайджанского происхождения довольно активны и, как организация, имеют хорошие шансы для достижения поставленных задач, однако намерение участвовать в формировании политики и государственном управлении на местном и национальном уровнях, является индивидуальным процессом. Государственная программа определяет задания по повышению уровня навыков молодежи для ее активного участия в общественной жизни страны, ознакомления с государственными процессами, механизмом функционирования и взаимодействия институтов политической системы. То, как потом этим воспользуется гражданин Украины, - его личное дело. Как мы уже говорили, поскольку нет квоты для национальных общин, человек должен быть интегрирован в политические процессы, выдвигая свою кандидатуру либо на уровне партий, либо на местных выборах. Что касается представленности молодежи в политической жизни Украины, то процентный показатель по стране довольно низкий. Поэтому необходимо продолжить работу в этой области. По имеющейся в нашем распоряжении информации, члены азербайджанской общины представлены на местном уровне. Не могу назвать численность и сферы, но точно знаю, что они представлены.

- Какие конкретные шаги предпринимаются в связи с молодежной политикой в Украине, переживающей период серьезных реформ?

- Как я уже отмечал, у нас произошла трансформация молодежной политики и приняты определенные стратегические документы. Мы пытались улучшить существующую базу и пересмотреть подходы к работе с молодежью. Уделено пристальное внимание ряду аспектов: это, в первую очередь, работа с эффективно действующими молодежными центрами, поддерживающими непосредственные связи с представителями различных категорий молодежи. Во-вторых, речь идет о профессионалах, работающих с молодежью – молодежных работниках. Таких людей довольно много. Мы хотим, чтобы они шли в ногу со временем. В то же время мы уделили особое внимание тому, как эффективно доносить информацию разным категориям молодежи, поскольку молодые люди, живущие в городе, совершенно отличаются о тех, что живут в сельской местности. Если для обеспечения информацией городской молодежи достаточно интернета, то для сельской молодежи необходимо задействовать другие методы. Кроме того, мы уделили внимание волонтерской деятельности. Основной целью нашей программы является обеспечение более активного участия молодежи в общественной жизни страны.

- Муссируется вопрос об оттоке молодежи из Украины. Что необходимо предпринять, чтобы предотвратить подобные тенденции?

- Отток молодежи из страны я могу объяснить тем, что они полагают найти за рубежом лучшие условия жизни, лучший уровень образования, большее количество рабочих мест. Они делают это, чтобы в первую очередь реализоваться и обрести уверенность в завтрашнем дне. Потому что как только человек удовлетворяет личные потребности, он начинает думать об общественном благе. Нужно сделать так, чтобы они верили, что смогут реализовать свой потенциал в Украине. Они должны видеть сильную инфраструктуру, здравоохранение, высокую занятость. Мы не против того, чтобы они уезжали за границу для получения новых знаний, опыта, но мы хотим, чтобы они вернулись, чтобы в Украине жили не только они сами, но и их дети.

- Перейдем к спортивной области. В этом году Украина продемонстрировала довольно хорошие результаты на Олимпиаде и чемпионате Европы по футболу. Кстати, один из самых успешных украинских спортсменов на Олимпиаде - этнический азербайджанец. Как удалось достичь этих результатов?

- Да, впервые в истории чемпионатов Европы мы попали в число 8 сильнейших команд. Но до этого мы играли в 1/4 финала на чемпионате мира. Это успех команды, федерации, отдельных игроков, тренеров. Результат приходит не за один день, для его получения приходится работать годами. Ваш соотечественник Пярвиз Насибов добился серьезных успехов. Мы поверили в него, позвали на последний лицензионный турнир, он выиграл турнир и получил лицензию, завоевал серебряную медаль в Токио.

- Вернемся все же к моему вопросу. Почему раньше в футболе не было таких достижений?

- Я ответил на ваш вопрос. Результат не приходит сразу. Достижения нынешнего года являются плодами многолетних усилий, кропотливых трудов. Всему свое время.

- Чем обусловлен уход Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной?

- Таково было его собственное решение. Шевченко заключал контракт не с министерством, а с Футбольной федерацией Украины.

- В последние годы профессиональные украинские спортсмены покидают страну, представляя иные государства, в том числе Азербайджан. Как известно, Ирина Киндзерская завоевала серебряную медаль Олимпиады в состязаниях по дзюдо. Как Вы намерены оставить этот отток опытных спортсменов?

- Это личное дело, выбор каждого отдельно взятого спортсмена. Насколько мне известно, Ирина нашла свое счастье в Азербайджане, создала семью.

- А как насчет Марии Стадник?

- Мария около 10 лет выступает за Азербайджан. Она выбрала Азербайджан, кто-то выберет другую страну, это личное дело каждого.

- Ожидаются ли новшества в сотрудничестве с Азербайджаном в спортивной сфере?

-Мы близко дружили с покойным министром спорта. По приглашению президента я принимал участие в мероприятии, приуроченном к 15-летию Олимпийского комитета Азербайджана. Нас связывают узы дружбы с Азербайджаном. Ваша команда по фехтованию приезжает на учебно-тренировочные сборы в Украину. Многие федерации наших стран взаимодействуют друг с другом, проводят совместные сборы.

- Вы контактировали с новым министром?

- Нет, еще не представилось такой возможности.

- Ожидаются ли взаимные визиты?

- Пока ничего подобного не обсуждалось. Между Азербайджаном и Украиной заключено соглашение о сотрудничестве в сфере молодежной политики и спорта на межправительственном уровне. В рамках этого соглашения был предусмотрен определенный план действий. Однако в 2020 году все заморозилось в связи с пандемией. Азербайджан, к сожалению, закрыт для визитов граждан Украины, поскольку для Азербайджана Украина находится в красной зоне. Могут быть определенные исключения для правительственной делегации. Мы работаем над новым планом действий в рамках соглашения.

Пандемия внесла серьезные коррективы в наши планы, определенные проекты пока остаются в формате инициативы. Национальный совет молодежных организаций Азербайджана до 2019 года проявлял большую активность, реализовал огромное количество проектов в Украине. Однако с наступлением 2020 года эти связи прерваны.

Кстати, хотел бы отметить, что представительница азербайджанской молодежи в Украине Динара Габибуллаева является депутатом Киевского городского совета.