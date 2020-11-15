Хэмилтон стал семикратным чемпионом Формулы-1

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон досрочно стал победителем чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2020 года.

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон досрочно стал победителем чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2020 года.

Как передает Report, в гонке Гран-при Турции Хэмилтон занял первое место и за три этапа до финиша стал недосягаем для единственного преследователя - напарника по команде финна Валттери Боттаса, который финишировал 14-м.

Хэмилтон стал семикратным чемпионом "Формулы-1" и сравнялся по этому показателю с рекордсменом "королевских гонок" немцем Михаэлем Шумахером.