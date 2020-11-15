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Хэмилтон стал семикратным чемпионом Формулы-1

Хэмилтон стал семикратным чемпионом Формулы-1 Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон досрочно стал победителем чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2020 года.
Индивидуальные
15 ноября 2020 г. 16:30
Хэмилтон стал семикратным чемпионом Формулы-1

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон досрочно стал победителем чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2020 года.

Как передает Report, в гонке Гран-при Турции Хэмилтон занял первое место и за три этапа до финиша стал недосягаем для единственного преследователя - напарника по команде финна Валттери Боттаса, который финишировал 14-м.

Хэмилтон стал семикратным чемпионом "Формулы-1" и сравнялся по этому показателю с рекордсменом "королевских гонок" немцем Михаэлем Шумахером.

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Версия на азербайджанском языке Lüis Hemilton yeddiqat dünya çempionu oldu

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