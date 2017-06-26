Хэмилтон не намерен обсуждать с Феттелем произошедшее в Баку

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Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не намерен обсуждать с Себастьяном Феттелем инцидент на Гран-при Азербайджана.

Как передает Report, Феттель ранее высказал желание всё прояснить.

«В первую очередь у него нет моего номера. Что до меня, то я свои разговоры веду на трассе. Я слышал, что он сказал после гонки, и это кажется… Из-за того что после гонки я не стал ни в кого тыкать пальцем и ничего говорить, вышло вот так.

Так случилось. Не думаю, что это правильно. Но самым важным для меня было то, что я проиграл гонку из-за поломки воротника. Я думаю о том, чтобы собраться и выиграть следующие 12 гонок", — приводит слова Хэмилтона F1i.