Гран-при ФИДЕ: Шахрияр Мамедъяров проведет очередную встречу

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров сегодня проведет очередную встречу в рамках III этапа Гран-при ФИДЕ в Берлине. Как сообщает Report, считающийся одним из фаворитов рейтинга - 37-летний гроссмейстер встретится с немцем Винсентом Каймером. В

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров сегодня проведет очередную встречу в рамках III этапа Гран-при ФИДЕ в Берлине.

Как сообщает Report, считающийся одним из фаворитов рейтинга - 37-летний гроссмейстер встретится с немцем Винсентом Каймером.

В группе B россиянин Даниил Дубов проведет встречу с Леньером Домингесом из США.

Напомним, что Мамедъяров в первом раунде сыграл вничью с Каймером, а затем с Дубовым и Домингесом. В настоящее время Домингес и Каймер лидируют в группе с 2 очками в активе. У Мамедьярова 1,5 очка, у Дубова 0,5.

В каждой группе участники сыграют по круговой системе. В полуфинал выйдут победители групп. Участники Гран-при получат рейтинговые баллы.

Отметим, что III этап Гран-при FIDE завершится 4 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет 150 000 евро.