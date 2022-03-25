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Гран-при ФИДЕ: Шахрияр Мамедъяров проведет очередную встречу

Гран-при ФИДЕ: Шахрияр Мамедъяров проведет очередную встречу Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров сегодня проведет очередную встречу в рамках III этапа Гран-при ФИДЕ в Берлине. Как сообщает Report, считающийся одним из фаворитов рейтинга - 37-летний гроссмейстер встретится с немцем Винсентом Каймером. В
Индивидуальные
25 марта 2022 г. 10:05
Гран-при ФИДЕ: Шахрияр Мамедъяров проведет очередную встречу

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров сегодня проведет очередную встречу в рамках III этапа Гран-при ФИДЕ в Берлине.
Как сообщает Report, считающийся одним из фаворитов рейтинга - 37-летний гроссмейстер встретится с немцем Винсентом Каймером.
В группе B россиянин Даниил Дубов проведет встречу с Леньером Домингесом из США.
Напомним, что Мамедъяров в первом раунде сыграл вничью с Каймером, а затем с Дубовым и Домингесом. В настоящее время Домингес и Каймер лидируют в группе с 2 очками в активе. У Мамедьярова 1,5 очка, у Дубова 0,5.
В каждой группе участники сыграют по круговой системе. В полуфинал выйдут победители групп. Участники Гран-при получат рейтинговые баллы.
Отметим, что III этап Гран-при FIDE завершится 4 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет 150 000 евро.

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Версия на азербайджанском языке FIDE Qran-prisi: Şəhriyar Məmmədyarov növbəti görüşünü keçirəcək

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