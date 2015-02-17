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    ​Гран-при ФИДЕ: Мамедьяров проиграл, Раджабов сыграл вничью

    Турнир продлится до 28 февраля

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Партии второго тура третьего этапа Гран-при ФИДЕ по шахматам состоялись в Тбилиси.

    Как передает Report, они принесли следующие результаты:

    Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - Рустам Касымжанов (Узбекистан) 0:1

    Теймур Раджабов (Азербайджан) - Баадур Джобава (Грузия) - ничья.

    Дмитрий Яковенко (Россия) - Евгений Томашевский (Россия) - ничья

    Александр Грищук (Россия) - Дмитрий Андрейкин (Россия) - ничья

    Леньер Домингес (Куба) - Пётр Свидлер (Россия) - ничья

    Аниш Гири (Нидерланды) - Максим Вашье-Лаграв (Франция) - ничья

    Турнирное положение: Томашевский, Гири, Грищук - по 1.5, Мамедьяров, Раджабов, Яковенко, Касымжанов, Андрейкин, Домингес - по 1, Джобава, Вашье-Лаграв, Свидлер - по 0.5.

    Турнир в столице Грузии, в котором участвуют 12 гроссмейстеров из 7 стран мира, продлится до 28 февраля. 

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