Гран-при Азербайджана: Место проведения концерта поменялось

"Конфигурация трассы Гран-При Азербайджана на нынешнем этапе полностью утверждена. Изменения, отмеченные в ходе международной конференции на тему "Польза для страны крупномасштабных спортивных состязаний", связаны с болидами. В 2021 году болиды претерпят существенные изменения. В связи с трассой никаких изменений не предвидится".

Об этом Report сообщил руководитель по строительству гоночного объекта операционной компании "Бакинское городское кольцо" Том Батчер.

Он отметил, что изменения в болидах станут ясны после межсезонных тестов в Барселоне. В настоящее время гонки "Формулы-1" не проходят. Когда гонки приостанавливаются, ведется работа над болидами и обо всех изменениях обновляется в марте".

Т.Батчер также прокомментировал вероятность проведения Гран-При Азербайджана не в апреле, а 5-7 июня. "В связи с тем, что гонки будут проводиться в июне, никаких трудностей на трассе не предвидится. Наоборот, погода будет благоволить. Однако в апреле погода переменчивая. Кроме того, нам не нужна крытая концертная площадка. Концерт будет организован не в Crystall Hall. Главная сцена будет установлена на Приморском бульваре".