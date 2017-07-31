Главный тренер внес ясность в вопрос подготовки азербайджанских стрелков к чемпионату Европы

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Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ "Пули мы из-за границы закупаем сами за счет средств министерства молодежи и спорта и Федерации стрельбы Азербайджана, однако есть определенный лимит. Каждому спортсмену положено 5 кг. Это означает 1100 пуль и хватает на недельную тренировку. Азербайджан - страна-участник войны, поэтому по отношению к нам применяется эмбарго".

Об этом, внеся ясность в вопрос подготовки азербайджанских стрелков к чемпионату Европы, заявила главный тренер сборной Азербайджана по пулевой стрельбе Ирада Ашумова.

Она сообщила, что каждому спортсмену в течение года необходимо сделать 30 тыс. выстрелов: "Руслан Лунев на каждую тренировку берет с собой 500-600 пуль и это смешно. Это такой вид спорта, где спортсмен должен выстреливать 5 пуль за 4 секунды. На одного стрелка в течение года необходимо 30 тыс. пуль. В настоящее время количество пуль исчерпано. Все наши ресурсы мы истратили в ходе подготовки к Исламиаде. Из-за того, что лимит годового бюджета превышен, мы не можем пройти подготовку за пределами страны".

Отметим, что сын Ирады Ашумовой Руслан Лунев, завоевавший на IV Играх Исламской солидарности 5 золотых медалей по стрельбе, свою неудачу на чемпионате Европы по пулевой стрельбе связал с недостаточным количеством пуль.

На турнире, который стартовал 21 июля, никто из азербайджанских стрелков не смог завоевать медалей. Соревнование завершится 4 августа.