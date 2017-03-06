 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Главный тренер сборной Азербайджана: Мы и дальше будем готовиться, ведь впереди у нас Исламиада

    Азербайджанская сборная заняла второе место в итоговом медальном зачете ХХІ Международного турнира по спортивной борьбе© Report.az

    Киев. 6 марта. REPORT.AZ/ "Наша сборная хорошо подготовилась и показала второе место в итоговом медальном зачете. Среди 22 стран это очень хороший результат". Об этом украинскому бюро Report заявил главный тренер мужской команды Азербайджана по вольной борьбе Фирдовси Умудов, комментируя итоги состоявшегося в Киеве ХХІ Международного турнира по спортивной борьбе. 

    Он отметил, что  доволен уровнем организации турнира. "Мы и дальше будем готовиться, ведь впереди у нас Игры исламской солидарности", - сказал Фирдовси Умудов.

    Золотой призер чемпионата Гаджимурад Магомедсаидов заявил Report, что своей победой он обязан своим тренерам, главному тренеру Фирдовси Умудову и личному тренеру Садрудину Айгубову: "Для победы нужно очень много работать над собой, прислушиваться к тренерам, чтобы достойно представлять свою Родину – Азербайджан".

    3-4 марта в Киеве состоялся ХХІ Международный турнир по спортивной борьбе, посвященный выдающимся украинским борцам и тренерам.

    Cборная Азербайджана в общем зачете завоевала 9 медалей, заняв второе место в общем медальном зачете среди 22 стран и около 400 участников.

    На открытии чемпионата присутствовали представители власти, заслуженные тренеры, спортсмены, посол Азербайджана в Украине Азер Худиев, активисты азербайджанской диаспоры.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi