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Французский гонщик стал семикратным чемпионом мира по ралли

Французский гонщик стал семикратным чемпионом мира по ралли Себастьен Ожье, французский гонщик команды "Тойота", стал победителем чемпионата мира по классическому ралли (WRC) сезона 2020 года.
Индивидуальные
6 декабря 2020 г. 21:08
Французский гонщик стал семикратным чемпионом мира по ралли

Себастьен Ожье, французский гонщик команды "Тойота", стал победителем чемпионата мира по классическому ралли (WRC) сезона 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, перед заключительным этапом сезона в итальянской Монце Ожье занимал второе место в личном зачете, уступая лидеру чемпионата британцу Элфину Эвансу ("Тойота") 14 очков. Однако на ралли Монцы Эванс из-за ошибки финишировал далеко за пределами очковой зоны и смог набрать только 3 очка за третье место на power stage. Ожье же одержал победу и опередил соперника в общем зачете.

Второе место на ралли Монцы занял прошлогодний чемпион мира эстонец Отт Тянак ("Хёндэ"), третье - его партнер по команде испанец Дани Сордо.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса календарь завершившегося сезона был сокращен до семи этапов, по итогам которых Ожье набрал 122 очка. Вторым стал Эванс (114), третьим - Тянак (105).

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Версия на азербайджанском языке Fransalı sürücü ralli üzrə yeddiqat dünya çempionu oldu

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