Формула 1: Установлена причина возгорания болида Джолиона Палмера

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Установлена причина возгорания болида пилота Renault Джолиона Палмера во время последнего – третьего свободного заезда Гран При Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявили в Renault.

Было отмечено, что возгорание произошло из-за утечки топлива. Мотор автомобиля пришел в полную негодность и должен был быть заменен. Но замена была невозможна до 17:00. Поэтому Палмер не участвует в продолжающемся сейчас классификационном заезде.

Отметим, что болид Джолиона Палмера 24 июня во время свободного заезда ударился об ограждение на 8 повороте у Девичьей башни. После того как пилот покинул автомобиль, болид был убран с трека краном.