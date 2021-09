"Формула-1": Хэмилтон на своем болиде сбил механика

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон попал в неприятную ситуацию во время второй тренировки ВТБ Гран-при России "Формулы-1".

Как сообщает Report, британский гонщик при заезде в боксы своей команды случайно сбил механика, отвечающего за передний домкрат.

Сразу после произошедшего пилот принес механику извинения по радиосвязи. Механик смог самостоятельно подняться, а Хэмилтону сообщили, что мужчина не пострадал.

Гран-при России "Формулы 1" проводится в Сочи. Гонка завершится 26 сентября.