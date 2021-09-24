"Формула-1": Хэмилтон на своем болиде сбил механика

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон попал в неприятную ситуацию во время второй тренировки ВТБ Гран-при России "Формулы-1".
Как сообщает Report, британский гонщик при заезде в боксы своей команды случайно сбил механика, отвечающего за передний домкрат.
Сразу после произошедшего пилот принес механику извинения по радиосвязи. Механик смог самостоятельно подняться, а Хэмилтону сообщили, что мужчина не пострадал.
Гран-при России "Формулы 1" проводится в Сочи. Гонка завершится 26 сентября.
Bump. The good news is that he’s OK.— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1)
pic.twitter.com/2FfaBYcIEw September 24, 2021