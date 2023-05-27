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Формула-1: Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Монако

Формула-1: Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Монако Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл квалификацию шестого этапа чемпионата мира в классе машин Формула-1 - Гран-при Монако.
Индивидуальные
27 мая 2023 г. 20:17
Формула-1: Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Монако

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл квалификацию шестого этапа чемпионата мира в классе машин Формула-1 - Гран-при Монако.

Как передает Report, второе место занял испанский гонщик команды "Астон Мартин" Фернандо Алонсо, третьим стал представитель Монако Шарль Леклер из команды "Феррари".

Гонка пройдет в воскресенье и начнется в 17:00 по бакинскому времени.

Трасса Гран-при Монако является самой медленной в календаре сезона "Формулы-1". Больше всех среди действующих пилотов в Монако побеждал британец Льюис Хэмилтон (3 раза), дважды финишировал первым Алонсо, по одному разу - Ферстаппен и мексиканец Серхио Перес. Рекордсменом по победам в Монако является бразилец Айртон Сенна (6).

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