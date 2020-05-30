​Федерер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов

Швейцарский теннисист Роджер Федерер занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Forbes.

Сообщается, что за год Федерер заработал 106,3 млн долларов США. В эту сумму входят призовые с турниров и выплаты рекламных контрактов. Ранее швейцарец не поднимался в рейтинге выше второго места. По данным Forbes, 38-летний Федерер имеет 13 контрактов с брендами, каждый из которых выплачивает от 3 млн долларов США до 30 млн долларов США.

Второе место в рейтинге занимает португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду - 105 млн долларов США, на третьей позиции расположился также футболист - аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси (104). В десятку также входят футболист Неймар (95,5), баскетболисты Леброн Джеймс (88,2), Стефен Карри (74,4) и Кевин Дюрант (63,9), гольфист Тайгер Вудс (62,3), а также два представителя американского футбола Кирк Казинс (60,5) и Карсон Венц (59,1).