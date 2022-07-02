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Федерация спортивных журналистов Азербайджана поменяла название

Федерация спортивных журналистов Азербайджана поменяла название Состоялось совместное заседание членов-учредителей и правления Федерации спортивных журналистов Азербайджана.
Индивидуальные
2 июля 2022 г. 16:21
Федерация спортивных журналистов Азербайджана поменяла название

Состоялось совместное заседание членов-учредителей и правления Федерации спортивных журналистов Азербайджана.

Как сообщает Report, на заседании членов структуры поздравили с Международным днем спортивных журналистов - 2 июля, пожелали успехов в деятельности.

В повестку заседания входило несколько вопросов, в числе которых смена наименования структуры, избрание президента Федерации.

В результате голосования было принято решение переименовать организацию в Общественное объединение спортивных журналистов Азербайджана и направить соответствующие документы в Министерство юстиции Азербайджанской Республики. Кроме того, число членов Правления выросло до 11 человек.

Вице-президентом организации стал Фируз Абдулла, членами правления - Эльшан Мамедов (Report.az), Сянан Шафизаде (ATV) и Вугар Зейналов (Azerisport.com). Двухлетнюю деятельность структуры посчитали удовлетворительной.

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