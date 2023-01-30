Федерация борьбы Азербайджана назвала имена спортсменов, которые примут участие в рейтинговом турнире

Федерация борьбы Азербайджана объявила имена спортсменов, которые примут участие в турнире Zagreb Open, который стартует в Хорватии 1 февраля.

Федерация борьбы Азербайджана объявила имена спортсменов, которые примут участие в турнире Zagreb Open, который стартует в Хорватии 1 февраля.

Как сообщили Report в AGF, 31 борец страны выступит в первом рейтинговом соревновании года, которое продлится 5 дней.

Под руководством главного тренера Намига Абдуллаева, старшего тренера Залимхана Гусейнова и тренера Арифа Абдуллаева свои силы в соревновании испытают 10 борцов вольного стиля. В команду вошли Алиаббас Рзазаде, Ислам Базарганов (оба относятся к весовой категории в 57 кг), Гаджи Алиев, Али Рагимзаде (оба по 65 кг), Гаджимурад Гаджиев (70 кг), Джабраил Гаджиев (74 кг), Абубакр Абакаров (86 кг), Осман Нурмагомедов (92 кг), Магомедхан Магомедов (97 кг) и Георгий Мешвилдишвили (125 кг).

В соревнованиях среди женщин-борцов под руководством заместителя главного тренера Ровшана Умудова выступят Мария Стадник, Тюркан Насирова (обе по 50 кг), Эльнура Мамедова (55 кг), Алена Колесник (59 кг) и Элиса Манолова (62 кг).

Сборная нашей страны по греко-римской борьбе будет представлена в расширенном составе. Под руководством главного тренера Александра Тараканова, старшего тренера Ровшана Байрамова и тренера Гасана Алиева в рейтинговом турнире нашу страну представят Эльдениз Азизли (55 кг), Мурад Мамедов, Нихат Мамедли (оба по 60 кг), Талех Мамедов (63 кг), Хасрет Джафаров (67 кг), Ульви Ганизаде. (72 кг), Санан Сулейманов (77 кг), Тунджай Вазирзаде (82 кг), Ислам Аббасов, Мухаммад Ахмадиев (оба по 87 кг), Ариф Нифтуллаев, Замир Магомедов, Мурат Локьяев (все по 97 кг), Сабах Шариати, Бека Канделаки и Сархан Мамедов (все по 130 кг).