О нас

Федерация бокса Ирландии решила остаться в Международной ассоциации бокса

Федерация бокса Ирландии решила остаться в Международной ассоциации бокса Федерация бокса Ирландии (IABA) приняла решение остаться в составе Международной ассоциации бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев.
Индивидуальные
27 августа 2023 г. 00:52
Федерация бокса Ирландии решила остаться в Международной ассоциации бокса

Федерация бокса Ирландии (IABA) приняла решение остаться в составе Международной ассоциации бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев.

Как передает Report со ссылкой на сайте организации, на внеочередном собрании делегаты не смогли принять единогласное решение о немедленном выходе из IBA. За принятие резолюции о выходе из состава организации проголосовали 71% делегатов, против - 29%. Для принятия поправки было необходимо набрать 75% голосов.

Ранее, Федерация бокса Швейцарии также отказалась от выхода из IBA. В августе альтернативная IBA организация названием World Boxing объявила о расширении до 12 федераций, все они покинули состав IBA.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
21 августа 2023 г. 14:07
Глав дипмиссий Дании и Нидерландов вызвали в МИД Турции
Глав дипмиссий Дании и Нидерландов вызвали в МИД Турции
21 августа 2023 г. 19:05
Азербайджан возобновил поставки аккумуляторов в две страны
Азербайджан возобновил поставки аккумуляторов в две страны
22 августа 2023 г. 12:35
Лига чемпионов УЕФА: Галатасарай одержал победу в Норвегии
Лига чемпионов УЕФА: "Галатасарай" одержал победу в Норвегии
24 августа 2023 г. 01:35
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Грузию в 11 раз
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Грузию в 11 раз
24 августа 2023 г. 15:31
Литва и Польша продолжат поддерживать вступление Украины в НАТО
Литва и Польша продолжат поддерживать вступление Украины в НАТО
26 августа 2023 г. 10:41
Продлен срок предоставления надбавок к заработной плате медработникам, борющимся с COVID-19
Продлен срок предоставления надбавок к заработной плате медработникам, борющимся с COVID-19
26 августа 2023 г. 15:39
Лидер КНДР наблюдал за запуском крылатых ракет в рамках военных учений
Лидер КНДР наблюдал за запуском крылатых ракет в рамках военных учений
21 августа 2023 г. 06:35
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан связывает давняя история
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан связывает давняя история
22 августа 2023 г. 20:54
На автомобильной дороге Алят-Астара произошла авария, есть погибший и раненый
ФотоНа автомобильной дороге Алят-Астара произошла авария, есть погибший и раненый
24 августа 2023 г. 19:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi