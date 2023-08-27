Федерация бокса Ирландии решила остаться в Международной ассоциации бокса

Федерация бокса Ирландии (IABA) приняла решение остаться в составе Международной ассоциации бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев.

Федерация бокса Ирландии (IABA) приняла решение остаться в составе Международной ассоциации бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев.

Как передает Report со ссылкой на сайте организации, на внеочередном собрании делегаты не смогли принять единогласное решение о немедленном выходе из IBA. За принятие резолюции о выходе из состава организации проголосовали 71% делегатов, против - 29%. Для принятия поправки было необходимо набрать 75% голосов.

Ранее, Федерация бокса Швейцарии также отказалась от выхода из IBA. В августе альтернативная IBA организация названием World Boxing объявила о расширении до 12 федераций, все они покинули состав IBA.