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Федерация бокса Азербайджана призвала наказать Армению за провокации на чемпионате

Федерация бокса Азербайджана призвала наказать Армению за провокации на чемпионате Федерация бокса Азербайджана направила письмо протеста в Международный олимпийский комитет (МОК), Международную ассоциацию бокса (IBA), Европейскую конфедерацию бокса (EUBC) и федерации стран-членов EUBC в связи с провокацией, учиненной на церемонии откры
Индивидуальные
24 мая 2022 г. 12:53
Федерация бокса Азербайджана призвала наказать Армению за провокации на чемпионате

Федерация бокса Азербайджана направила письмо протеста в Международный олимпийский комитет (МОК), Международную ассоциацию бокса (IBA), Европейскую конфедерацию бокса (EUBC) и федерации стран-членов EUBC в связи с провокацией, учиненной на церемонии открытия чемпионата Европы по боксу в столице Армении, Ереване.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Это соревнование должно служить благородной миссии всемирной боксерской семьи – объединять людей и страны, формировать дружбу через спорт. Однако, к сожалению, на чемпионате Европы в Ереване 22 мая 2022 года произошли случаи, противоречащие Олимпийской хартии, не соответствующие духу и миссии спорта. На церемонии открытия со стороны принимающей страны были допущены провокационные действия, продемонстрирован так называемый "флаг" незаконной структуры, как "символ" территориальных притязаний Армении к Азербайджану. "Символ", продемонстрированный в провокационных целях на мероприятии под флагом EUBC, в действительно показывает оккупационную политику Армении, и поэтому за такие действия нужно строго наказывать".

В обращении подчеркивается, что ни одна страна, организующая международные мероприятия, не должна злоупотреблять спортом в политических целях в соответствии с Олимпийской хартией и договором с принимающей страной: "Мы требуем от EUBC взять под строгий контроль этот провокационный и враждебный шаг принимающей страны, принять все необходимые меры для всестороннего расследования инцидента, надлежащим образом наказать виновных и допустивших это, принять важные меры, чтобы гарантировать, что подобное не повторится".

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Версия на английском языке Azerbaijan Boxing Federation urges to punish Armenia for provocations at championships
Версия на азербайджанском языке İrəvandakı təxribatla bağlı beynəlxalq federasiyalara sərt etiraz məktubu ünvanlanıb

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