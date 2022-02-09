Федерация бокса Азербайджана о поездке сборной на чемпионат в Ереване

О нашем участии в чемпионате Европы по боксу, который пройдет в Ереване, говорить еще рано.

О нашем участии в чемпионате Европы по боксу, который пройдет в Ереване, говорить еще рано.

Как сообщает Report, об этом заявил новый президент Федерации бокса Азербайджана Сахиль Бабаев.

По его словам, прежде всего он проведет обсуждения с главным тренером, тренерским корпусом и спортсменами: "Наши боксеры готовы побеждать в любом месте и в поединках с любым соперником. Каждый из наших боксеров хочет одержать победу в этом соревновании. Мы проведем оценку с тренерским штабом, а затем примем решение. Окончательное решение зависит от спортсменов и тренеров".

Чемпионат Европы по боксу в этом году пройдет Ереване с 21 по 31 мая.